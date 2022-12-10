أوباما يدعو لعالم خال من الأسلحة النووية من أجل الأجيال المقبلة

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إنه يجب على العالم أن يسعى جاهدا إلى التخلص بالكامل من الأسلحة النووية من أجل الأجيال القادمة.

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صرح أوباما بذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام المشاركين في المؤتمر الأول للمجموعة الدولية من أجل عالم خال من الأسلحة النووية (IGEP)، الذي افتتح اليوم السبت في هيروشيما باليابان.



ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن أوباما قوله: "من أجل أحفادنا، يجب أن نكافح من أجل عالم خال من الأسلحة النووية".



وتطرق الرئيس الأمريكي الأسبق إلى زيارته لهيروشيما في مايو 2016، قائلا: "لن أنسى هذا أبدا. لقد كانت لحظة عززت التزامي بالحد من تهديد الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم".



بدوره أشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في خطابه أمام المشاركين في المؤتمر، إلى أنه يتوقع رؤية نتائج ملموسة بعد انتهاء المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار الوضع غير المستقر في العالم.



وقال كيشيدا: "آمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو حظر الأسلحة النووية".



روسيا اليوم