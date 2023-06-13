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الثلاثاء، 13-06-2023 08:18 م

بوتين : لن نفرض الأحكام العرفية في روسيا

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تفرض الأحكام العرفية، مبينا أنه لا حاجة لفرض الأحكام العرفية وإرسال مجندين إجباريين للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع الإعلام العسكري الروسي: "بشكل عام ليس هناك حاجة لفرض الأحكام العرفية في البلد، قمنا بتوظيف 150 ألف متعاقد، بالإضافة إلى 156 ألف متطوع".

وأضاف بوتين :"لا توجد خطط لإرسال مجندين إجباريين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولا توجد مثل هذه الحاجة".

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