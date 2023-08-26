السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة مواطن بصعقة كهربائية داخل منزله

المصالحة: لهذا السبب هناك توجه لإنشاء مدينة جديدة في الأردن

قطر: مئات المعلمين الأردنيين الجدد يلتحقون بدوام التعليم الحكومي غدا

الهند تُشدّد القيود على صادرات الأرز وتُهدّد الأسعار عالمياً

الشواربة: قانون السير الجديد يرغم السائقين على الالتزام

مقترح حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن وفق شرائح خاصة

شردقة بالحليب تتسبب بوفاة رضيعة في الرصيفة

وزير الطاقة: البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

يوم طبي مجاني بالأغوار الجنوبية غدا الأحد

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

السبت، 26-08-2023 11:08 ص

بايدن: أمريكا تحاول تحديد كيف سقطت طائرة بريغوجين

image (1)


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

ووجهت روسيا توبيخا إلى بايدن في وقت سابق بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة، وحذرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

اضافة اعلان


وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريغوجين، قال بايدن "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد... نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".


وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلة بريغوجين أول أمس الخميس ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة بريغوجين بعد شهرين من قيادته تمردا ضد قادة الجيش الروسي.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e9b8aa4c59b772ff5d3f9d

الداخلية التونسية تنفي حصول تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة في سوسة

64e8f51c42360426871f0c55

الأرصاد السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

64e8f51c42360426871f0c55

النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها

64e9a64542360427ac12fc14

لأول مرة في الولايات المتحدة.. طريقة جديدة لتنفيذ حكم الإعدام

64e9a3154c59b77e8e56fec5

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية في بيلغورود

64e99a7b423604304614338e

السودان.. مقتل 7 مدنيين بأم درمان وحديث عن مشاورات لتشكيل "حكومة طوارئ"

أخبار متعلقة
64e4917a4236045ce03020ff (1)

وسائل إعلام: أردوغان يزور روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

64e47d1e4c59b7288c6d7ca7 (1)

كييف تعرب عن استعدادها لتجنيد طيارين أجانب لاستخدام مقاتلات "إف-16"

64de82554236042071485a08

البنتاغون معلقا على تصريحات لوكاشينكو: لا حاجة لتعديل مستوى جاهزية قواتنا الاستراتيجية

64d34fab4c59b701ec02e8fb (1)

سيناتور أمريكي: فريق من المدرسة الإعدادية لا يمكنه الانتصار على فريق الكلية الجامعية

64ce0ed8423604037a57edb2

زاخاروفا تنصح واشنطن بمراجعة الخارجية الروسية للاستفسار عن صفقة الحبوب

64cdfc784c59b7321169696d

موسكو: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرّة بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية