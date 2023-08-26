بايدن: أمريكا تحاول تحديد كيف سقطت طائرة بريغوجين

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.



ووجهت روسيا توبيخا إلى بايدن في وقت سابق بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة، وحذرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

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وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريغوجين، قال بايدن "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد... نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".



وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلة بريغوجين أول أمس الخميس ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة بريغوجين بعد شهرين من قيادته تمردا ضد قادة الجيش الروسي.

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