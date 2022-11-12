الأحد 13-11-2022
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إعلان نتائج مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية
اختتام دورة مهارات التفاوض بالأغوار الجنوبية
الأردن يعزي بضحايا حادث السير في مصر
كلنا الأردن تنظم دورة تدريبية حول الأمن السيبراني باربد
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مركز زين "Zain Esports Jo" راعياً للمؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية
أربعة عشّاق لكرة القدم يقومون برحلة تاريخية عبر سيارة كهربائية إلى قطر بدعم من ’إم جي‘
بيع واشتري أجهزة ألعاب فيديو على السوق المفتوح
ابتكار هيونداي يغير مستقبل المركبات التجارية
كورونا
كورونا
ما تأثير الإجهاد في استمرار أعراض كورونا
سفينة سياحية تحمل 800 مصاب بفيروس كورونا ترسو في ميناء سيدني
الصين تعدل إجراءات مكافحة كورونا
دراسة:القهوة قد توفر بعض الحماية من كورونا
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