بوتين يدعو للإسراع في إجراءات تشييد جسر ساخالين

الوكيل الإخباري - يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشروع إنشاء الجسر الذي سيربط جزيرة ساخالين بالجزء البري للبلاد هو أمر لا بد منه، وسيتم تحقيقه عاجلا أم آجلا.

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وقال الرئيس بوتين في لقاء مع محافظ جزيرة ساخالين:"السلطات الروسية لا تزال تدرس هذه المسألة باعتبارها موضوعا هاما. وأنا موافق على ضرورة ربط جزيرة ساخالين بالبر، كما أنني مقتنع بأن الإجراءات في هذا المجال سيتم تسريعها".



وركّز بوتين على الجانب المالي لهذا المشروع. وقال محافظ ساخالين إن إنشاء الجسر سيكلف الدولة الروسية نحو 300 مليار روبل، مع العلم أن طول الجسر عبر مضيق "نيفيلسكي" الذي يربط الجزيرة بالبر لا يتجاوز 7.5 كم. وتقدر كلفة إنشاء البنية التحتية والطرق المؤدية إلى الجسر بنفس المبلغ.



ويتساءل الكثيرون: هل سيتم تعويض التكلفة الباهظة عند إنشاء جسر ساخالين؟

RT