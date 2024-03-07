الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مسؤول إيراني: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار في شركة لتكرير النفط

وصول قافلة المساعدات البرية الأردنية المكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة

تلفريك عجلون يتوقف 9 أيام مطلع رمضان ويستأنف استقباله للزوار ضمن مواعيد محددة

52 ألف مرأة تتقاضى راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي

رئيس الوزراء يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

مسابقة لمشاريع خاصة بالأمن السيبراني لطلبة الجامعات الأردنية

مصادر: مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة انتهت دون اتفاق

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

المركز الوطني للسكري يحدد ساعات الدوام في رمضان

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30800 شهيد و72298 إصابة

الخميس، 07-03-2024 12:35 م

ترامب: سأقوم بتعليق مباشر على خطاب "بايدن المحتال"

65e986334236046e3e49c2b7


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيقوم بتعليق مباشر على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس جو بايدن في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: "يسعدني أن أبلغكم أننا سنقوم ليلة الغد ببث مباشر للتعليق على خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه المحتال جو بايدن"، دون أن يوضح ما هي المنصة التي ستستخدم للبث المباشر.

اضافة اعلان


وأضاف: "سأقوم، في رد سريع، بتصحيح أي وجميع البيانات غير الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالحدود واستخدامه وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين، لملاحقة خصمه السياسي، أنا. شيء لم يحدث من قبل في هذا البلد!".


وأشار إلى "أننا فعلنا ذلك مرة من قبل وحققنا نجاحا هائلا - تحطيم جميع الأرقام القياسية. من المهم أن تحصل البلاد على الحقيقة!".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e992c74236041c0c56a572

مسؤول إيراني: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار في شركة لتكرير النفط

65e97978423604716a3a119f

رئيس الوزراء البولندي: أعمال الشغب ليست من قبل المزارعين المحتجين

65e990c442360418070428cc

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية في كاريليا

65e988174c59b77c896a77ca

بوتين وبايدن وترامب في كازاخستان

thumbs_b_c_4f6508b524787a9636a3dcc8be85037c

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

65e982294236041da943789b

وسائل إعلام تتحدث عن مشكلة ظهرت لدى قوات أوكرانيا على خط المواجهة

أخبار متعلقة
65c38d884236042e20724b84

روسيا تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي

65c469dc4c59b774ef680033

ماريان ويليامسون تؤكد تعليق منافستها لبايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي

5f7a03214236046c9b63c27a

النتائج الأولية تؤكد فوز علييف برئاسة أذربيجان

65c46dcd4c59b75dd91a0a4f

مقتل شرطي في إطلاق نار داخل مركز اقتراع في باكستان

65c45eba42360425076f2bfd

باكستان تشهد انتخابات تشريعية على وقع توترات أمنية وسياسية

65c449884c59b775b7586c27

كيم جونغ أون يوبخ مسؤولين خلال زيارته عدة مصانع إقليمية