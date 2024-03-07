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الخميس، 07-03-2024 11:40 ص

دين فيليبس ينسحب من السباق على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية

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الوكيل الإخباري - أعلن النائب عن ولاية مينيسوتا الأمريكية دين فيليبس، انسحابه من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2024، مؤكدا دعمه للرئيس جو بايدن.

وكتب فيليبس في منشور عبر منصة "إكس": "لقد ترشحت للكونغرس في عام 2018 لمقاومة (الرئيس السابق) دونالد ترامب، وحوصرت في مبنى الكابيتول في عام 2021 بسبب دونالد ترامب، وترشحت للرئاسة في عام 2024 لمقاومة دونالد ترامب مرة أخرى.. لأن الأمريكيين كانوا يطالبون ببديل، والديمقراطية تتطلب خيارات".

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وأضاف: "لكن من الواضح أن البديل ليس أنا. ومن الواضح أن جو بايدن هو مرشحنا وفرصتنا لإظهار نوع الدولة التي تمثلها أمريكا والتي تنوي أن تكون عليها".

وانسحاب فيليبس يترك المؤلفة ماريان ويليامسون باعتبارها آخر منافسي بايدن على ترشيح الحزب.


وفي 7 فبراير الماضي، أعلنت تعليق حملتها بعد تحقيق بايدن أول فوز رسمي له في الانتخابات التمهيدية للحزب في ساوث كارولاينا.

 

RT

 




 

 


 

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