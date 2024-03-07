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الخميس، 07-03-2024 01:36 م

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية في كاريليا

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الوكيل الإخباري - أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن رجال الأمن تمكنوا من منع وقوع هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية بمشاركة مواطن بيلاروسي.

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وجاء في بيان المخابرات الروسية: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إفشال عمل إرهابي خططت لتنفيذه الاستخبارات الأوكرانية على أراضي جمهورية كاريليا بمشاركة مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1974".

ونوه البيان بأن البيلاروسي المذكور ينتمي إلى التشكيل القومي "فوج كاستوس كالينوفسكي" محظور في بيلاروس وهو على قائمة المطلوبين للعدالة.


ووفقا للأمن الروسي، قام عميل الاستخبارات الأوكرانية المذكور أعلاه، بجمع ونقل بيانات عن مرافق البنية التحتية للنقل وعن السلطات التنفيذية في المنطقة.

 

RT

 




 

 


 

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