الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن

المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

الخارجية الفلسطينية: وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في ليبيا جراء الإعصار

إصابة بتصادم مركبة وانقلابها على تقاطع الحرمين بعمان

إجراء من الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

العقبة الاقتصادية الخاصة تُصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن الظروف الجوية

ليبيا.. 3 آلاف قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال"

حادث سير لحافلة مدرسية أدى لإصابة 19 طالب ومعلمتين

إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان

قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. قطيشات يكشف شروط النقد البناء ويحذر من تحويل الرسائل والتعليقات على وسائل التواصل

الثلاثاء، 12-09-2023 12:40 م

بوتين يشير إلى أمر "مقلق" في توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

65002f5b4c59b7498a66a08e


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، بما في ذلك الذخائر العنقودية وذخائر اليورانيوم المنضب ومقاتلات إف- 16، لن يغير الوضع على الجبهة.

اضافة اعلان


وأضاف الرئيس الروسي، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "هل سيغير هذا أي شيء؟ لا أعتقد ذلك. أنا متأكد من أن الوضع لن يتغير. هل سيستمر؟ نعم، وستطول مدته، لكن يقلقني أمر آخر وهو أنه لا توجد قيود على ذلك".

وأشار بوتين إلى أن "الإدارة الأمريكية كانت تعتقد حتى فترة قريبة، أن استخدام الذخائر العنقودية يعد جريمة حرب، وقد تحدثت عن ذلك علنا. ولكنها الآن تقوم بنفسها بإرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا لتستخدمها في منطقة القتال".


ويرى الرئيس الروسي، أن العملية الانتخابية ستبدأ في الولايات المتحدة في نوفمبر، و"هم يحتاجون إلى إظهار بعض النتائج على الأقل بأي ثمن، وهم يدفعون الأوكرانيين إلى مواصلة الأعمال القتالية".


وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد وصف قرار الولايات المتحدة بتزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب بأنه "أخبار سيئة للغاية"، وأشار إلى أن استخدام نظائرها من قبل قوات الناتو في يوغوسلافيا كانت له عواقب محزنة للغاية، تم تسجيلها حتى من قبل المنظمات الدولية، بما في ذلك زيادة المعاناة من مرض السرطان.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b316c94c13063ef6c2d4e643a530e478

بوتين: ماسك شخص متميز وموهوب

650023cf4c59b76481191982

مصر.. رفع حالة التأهب القصوى وتوجيه تحذيرات

6500265b4236047e5327c5f5

نيويورك بوست": بايدن خلط بين الرئيس الفيتنامي ورئيس برلمان البلاد

65001224423604152d5fe8b1

الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

650013dc4236042aa16ad3e2

ليبيا.. 3 آلاف قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال"

00.06.30

روسيا: طائرة ركاب تهبط اضطراريا في حقل قمح

أخبار متعلقة
64e196a54c59b74b1317a9c5

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا استنفدت قدراتها والنزاع يشارف على الانتهاء

64e18fb94c59b766db339f49

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو

64de22f04c59b76fba4f0c30

صحفي أمريكي: المخابرات المركزية حذرت من الهجوم الأوكراني المضاد

64de047f42360415c27929c1

ستولتنبرغ: لم يتم اتخاذ القرار النهائي بتوريد المقاتلات لأوكرانيا

64d9f2514c59b736c304b462

جنرال أوكراني يخشى هجوما روسيا جديدا على كييف

64d9cc3b4236047069019f5c

جون بولتون يلقي باللوم على بايدن والغرب في إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد