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الثلاثاء، 19-12-2023 11:09 ص

بوتين يعزي نظيره الصيني بضحايا الزلزال المدمر

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الوكيل الاخباري- عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الصيني على خلفية الزلزال القوي الذي ضرب شمال غربي الصين، مساء أمس الاثنين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

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وجاء في برقية تعازي صدرت عن بوتين ونشرت في موقع الكرملين: "السيد الرئيس العزيز، أرجو أن تتقبل تعازي الحارة بشأن العواقب المأساوية للزلزال في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي".

وأضافت البرقية أن "روسيا تشاطر الحزن أولئك الذين فقدوا أقرباءهم وأحباءهم نتيجة لهذه الكارثة، كما تأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

ووقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. ووفقا لأحدث البيانات، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 118 شخصا على الأقل. ويشارك في عملية البحث والإنقاذ حاليا أكثر من 1.5 ألف ممثل لخدمات الطوارئ الصينية.

 




 

 


 

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