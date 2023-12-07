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الخميس، 07-12-2023 04:29 م

بوتين: الغرب يتعامل مع دول العالم بمبدأ تعمل وفقه الطائرات المقاتلة

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يتعامل مع دول العالم وفق نظام "العدو والصديق" المستخدم في الطائرات الحربية وأنظمة الرادار.

وأوضح بوتين خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي" الاستثماري: "في الغرب يتعاملون بمبدأ "الصديق والعدو"، المستخدم في الطائرات الحربية حيث يمكن بموجب هذه المبدأ نهب العدو وتجميد أصوله وشركاته ومؤسساته ومصادرتها وحتى تصفيتها وفقا لتصنيف الدولة المالكة لها، إن كانت صديقا أم عدوا".

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وأضاف: "بل ويمكن أن يصل الأمر إلى التدمير الكلي لأصول الغير كما حدث مع خط أنابيب غاز "السيل الشمالي".

وتابع: "في الوقت الراهن بات  هذا الأسلوب هو شكل المنافسة في العالم الذي يقوم على ما يسمونه "القواعد" فمن يحتاج لمثل هذه "القواعد"، ونحن في روسيا لا نحتاج لها".

وأشار إلى أن "الغرب ينتهك المبادئ الأساسية مثل حرمة الملكية الخاصة، والبنوك الغربية التي كانت بمثابة مرافئ للأموال الأجنبية أصبحت مكانا للنهب والسرقة".

 




 

 


 

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