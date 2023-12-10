بوتين: الغرب يحاول ضغط روسيا ولكنه لن ينجح في ذلك أبدا

الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يسعى بشتى السبل ويحاول جاهدا لضغط روسيا وتحجيمها وإيذائها، إلا أنه لن ينجح في ذلك أبدا.



وأضاف بوتين في تصريحات أعقبت منحه الأوسمة لعدد من أبطال روسيا في عيد "أبطال الوطن"، أن الدول الغربية مستعدة لفعل أي شيء والتعاون مع أي جهة في سبيل إلحاق الضرر بروسيا وإيذائها.

اضافة اعلان

ولفت بوتين إلى أن الغرب حاول إقصاء روسيا وإضعافها والضغط عليها لكنه لم ولن ينجح في ذلك.



كما شدد بوتين على "أن جنود المنطقة العسكرية الشمالية على خط المواجهة يقاتلون من أجل مستقبل روسيا القائمة على تضحياتهم".



وأشار الرئيس بوتين إلى المخاطر التي يواجهها الجنود الروس على الخطوط الأمامية في خط المواجهة بمنطقة العمليات، مشيدا برجولتهم في تأدية مهام عملهم العسكري الصعب، الذي لا يقاس برفاه عمله رئيسا للبلاد، ولاسيما وهو يقلّد الأوسمة لمستحقيها من الأبطال في الكرملين.