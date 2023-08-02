بوتين يكرم عائلات ضباط أبطال قتلوا خلال العملية الخاصة في الكرملين

الوكيل الإخباري- كرم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين، اليوم الأربعاء، أرامل بعض العسكريين الذين قتلوا خلال العملية العسكرية الخاصة، حيث منحوا وسام ولقب "بطل روسيا" بعد الوفاة.



وجاء ذلك أثناء حفل تسليم الأوسمة الحكومية، وهي مراسم تقام تقليديا في قاعة كاثرين في الكرملين، عدة مرات في السنة، إذ يتم فيها تكريم شخصيات روسية بارزة في مختلف المجالات، على غرار التعليم والعلوم والطب والرعاية الصحية والثقافة والزراعة والصناعة.



وقلدت اليوم أيضا أوسمة رفيعة لمجموعة كبيرة من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين أظهروا الشجاعة والبطولة في أداء المهام القتالية.



وشكر بوتين المشاركين في العملية الخاصة على بطولتهم وخدمتهم للوطن بوفاء.



وكان بين الضباط الذين منحوا نجمة بطل روسيا بعد الموت، النقيب رومان فوروبيوف، والعقيد دينيس إيفانوف، كما سلم الرئيس بوتين الوسام الرفيع لكل من ألبينا أرملة فوروبييفا وأنجلينا أرملة إيفانوفا.



وصافح الرئيس بوتين السيدتين أثناء مراسم التسليم، كما تبادل معهما أطراف الحديث.



وفي كلمة له، دعا بوتين المسؤولين بمختلف مستويات السلطة إلى معاملة أسر الجنود الذين سقطوا في العملية العسكرية الخاصة كما لو كانوا من عائلاتهم وأطفالهم، وحثهم على القيام بذلك "استجابة لنداء القلب وليس لأن أحدا أمرهم بذلك".

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روسيا اليوم