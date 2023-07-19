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الأربعاء، 19-07-2023 04:38 م

بوتين يكشف عن عمل مارسه ولم يعجبه

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الوكيل الإخباري- تذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبابه، حينما كان طالبا، وكان يحمل أشولة في محطة السكك الحديدية للحصول على أجر.

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جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع مجلس المراقبين للمؤسسة غير الربحية "روسيا- أرض الفرص"، وبينما كان المشارك إيليا شتوكمان، الفائز بمسابقة إدارة "قادة روسيا"، وهو متطوع في العملية العسكرية الروسية الخاصة، يحكي قصته بعد مغادرته البلاد بعد الجامعة عام 1998، وعمله حمالا في مخبز، حتى وصل إلى مدير مشروع لشركة تكنولوجيا معلومات كبيرة.

فرد الرئيس الروسي: "المخبز ليس سيئا.. أذكر حينما كنت طالبا، كنت أعمل بدوام جزئي عتالا، وكنت أحمل بعض الأشولة في محطة السكك الحديدية، ولم تعجبني هذه الوظيفة على الإطلاق".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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