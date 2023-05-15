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الإثنين، 15-05-2023 02:52 م

بوتين يوقع مرسوما يسهّل منح الجنسية للأجانب

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الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم ينص على تسهيل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين أبرموا عقودا مع الجيش الروسي خلال فترة العملية العسكرية الخاصة.

ووفقا للوثيقة، التي نشرت على بوابة المعلومات القانونية، يتم إجراء تعديلات على المرسوم الرئاسي الصادر في 30 سبتمبر 2022 "بشأن الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ممن أبرموا عقودا للخدمة العسكرية"، على النحو التالي من النص: "يتمكن الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ممن أبرموا عقودا للخدمة العسكرية لمدة عام واحد خلال العملية العسكرية في أوكرانيا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية بطريقة مبسطة، كما يتم تقديم إجراءات مبسطة لأفراد عائلاتهم".

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RT

 




 

 


 

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