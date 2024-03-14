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الخميس، 14-03-2024 12:44 م

بوحبيب: ميقاتي يختزل دور الوزارات بشخصه

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الوكيل الاخباري- هاجم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقال إنه "يختزل دور الوزارات كالخارجية والدفاع بشخصه".اضافة اعلان


وقال بو حبيب في تصريح: "ميقاتي يختزل دور الوزارات كالخارجية والدفاع بشخصه، فهو يلتقي الموفدين الدوليين بمفرده وحتى عندما يسافر خارج لبنان، يطلب من السفراء المعتمدين في الدول التي يكون فيها تركه بمفرده بعد اخذ الصورة التذكارية".

ولفت إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين "لا يحب التعاطي مع خارجية بلاده، وهو لا يتعاون مع خارجية لبنان".

وشدد على "أننا نريد حلولا كاملة غير مجتزأة، من ضمنها انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، كي يصبح لدينا استقرار حدودي دائم"، مضيفا: "لست مع "وحدة الساحات" ولكني أتعامل مع الوضع بواقعية".

وأكد أن "مساعدة الجيش وزيادة عديده ومده بالعتاد تعزز انتشاره جنوب الليطاني"، مستبعدا اندلاع "حربا برية ضد لبنان ولكن حرب الاستنزاف ستطول".

 




 

 


 

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