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الأربعاء، 24-05-2023 10:53 ص

بوشيلين: نسيطر على الوضع بالقرب من أفدييفكا وماريينكا

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الوكيل الإخباري- أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين بأن القوات الروسية تسيطر على الوضع على خط التماس في منطقة أفدييفكا وماريينكا بالجمهورية.

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وقال بوشيلين لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الأربعاء: "لا أشعر بأي قلق من الوضع حول أفدييفكا وماريينكا، إذ يتواجد هناك فيلق الجيش الأول، وأفراده ذو خبرة عسكرية كبيرة... والوضع تحت سيطرتنا: وإذا لم نشهد طردا نشيطا ضروريا للقوات الأوكرانية من بقية ماريينكا، فنشهد تحسنا ملحوظا لمواقعنا في أفدييفكا كل يوم تقريبا. هناك محاولات للعدو لشن هجوم مضاد، فمثلا قاموا بمحاولة في منطقة ماريينكا، لكن تم صدها".

وفي حديثه حول الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) قال بوشيلين: "مرت ذروة القلق، عندما كانت هناك المرحلة النشيطة وعندما حاول العدو ضرب الأجنحة ومحاصرة أفرادنا في أرتيوموفسك نفسها، وفقا لمعلوماتي... تحدثت مع العسكريين المتواجدين هناك الآن إلى جانب أفراد مجموعة "فاغنر"، يقولون أيضا إن الوحدات الجاهزة للقتال قد جاءت إلى هناك، ويتم الآن تنظيم العمل (لاستقرار الأجنحة)".  

وتابع: "قمنا بإدخال قوات الشرطة إلى هناك منذ اليوم... وفي المرحلة المقبلة سننقل موظفين من وزارة الطوارئ، لأننا نحتاج إلى قاعدة مادية تقنية وأفراد لتقييم أحجام العمل لإجراء أعمال إزالة الألغام. وذلك لتفتيش كل مبنى وكل متر من الأراضي مثلما كان عليه في التجمعات السكنية المحررة سابقا".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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