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الخميس، 07-04-2022 03:55 م

بولندا تتوقع وصول عدد اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها 7.3 ملايين

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الوكيل الإخباري-قالت وزارة صناديق المال والسياسات الإقليمية البولندية، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا قد يرتفع إلى 7.3 ملايين لاجئ.

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وأفادت نائبة وزير الوزارة المذكورة، مالغورزاتا جاروسينسكا – جيديناك، في مؤتمر صحفي، أن بلادها استقبلت 2.5 مليون لاجئ أوكراني.

 


وأضافت أن عددا من اللاجئين انتقلوا إلى بلدان أخرى بعد بولندا.
وأوضحت أن التوقعات والتحاليل تشير إلى احتمال أن يرتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 11 مليونا في حال استمرار الحرب.


وأعربت عن استعداد بلادها لاستقبال المزيد من اللاجئين، لافتة أنها قد تستقبل 7.3 ملايين لاجئ.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

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