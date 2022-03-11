الجمعة 11-03-2022
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الجمعة، 11-03-2022 09:27 ص

البيت الأبيض: بايدن سيكشف عن إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا

جو بايدن


الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيكشف يوم الجمعة، عن إجراءات لمواصلة مساءلة روسيا عن "حربها غير المبررة على أوكرانيا".

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وتناقلت وسائل إعلام أميركية تسريبات تتعلق بالإجراءات التي سيكشف عنها بايدن، ومن بينها إنهاء العلاقات التجارية مع روسيا.


وأشارت التسريبات إلى أن بايدن سيفسح المجال أمام المزيد من التعرفات الجمركية على الواردات الروسية.


ووفق التسريبات، فإن الإعلان سيكون إلى جانب قادة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع، دون توضيح من قبل المصادر الإعلامية حول مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص تحديدا، وإن كان سيتم عبر مكالمة بالفيديو أو بطريقة أخرى.


وأقرّ الكونغرس الأميركي، مساء الخميس، ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية، تتضمن تمويلا ضخما تناهز قيمته 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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