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الجمعة، 11-03-2022 10:16 ص

أوكرانيا تعلن إيقاف وإلغاء كل عقود شراء الوقود النووي من روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "إينيرغو آتوم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن توقيف وإلغاء جميع عقود شراء الوقود النووي مع روسيا. 

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وأصدرت الشركة الأوكرانية "إينيرغو آتوم" بيانا رسميا قالت فيه: "اتخذت الشركة قرارا نهائيا بتوقيف وإلغاء كل العقود الموقعة مع الجانب الروسي و المتعلقة بعقود شراء الوقود النووي".


وأضاف البيان أن "الشركة كانت تقوم بشراء الوقود النووي من روسيا، وذلك لتسيير عمل المحطات النووية الأوكرانية".


ونتيجة للعملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوروجيه.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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