الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم أريحا

انخفاض سعر الكوسا في السوق المركزي

عقوبات أميركية على شبكة لتمويل حزب الله

بكين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن الصين

الولايات المتحدة.. مسرب الوثائق السرية يمثل أمام المحكمة

هجوم على صالة رياضية غربي ألمانيا والمنفذ مازال طليقا

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد

وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

مدعوون للمقابلة الشخصية في الصحة - أسماء

الأربعاء، 19-04-2023 09:13 ص

بولندا تشيّد سياجاً إلكترونياً على الحدود مع روسيا

image - 2023-04-19T091412.788


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية البولندي أمس الثلاثاء، أن بلاده شرعت في بناء سياج إلكتروني على أحدث طراز على حدودها البرية مع منطقة كالينينغراد الروسية لمراقبة أي نشاط غير قانوني والتصدي له.

وسيمتد السياج، الذي سيتم تزويده بكاميرات مراقبة على مدار الساعة وأجهزة كشف حركة، لمسافة 210 كيلومترات، ومن المقرر أن يستكمل بناؤه في الخريف المقبل.

اضافة اعلان


وصرح ماريوس كامينسكي في مؤتمر صحفي قائلا "سنقوم بمراقبة كاملة للحدود مع روسيا"، مضيفا "أنا واثق أن هذه ستكون أفضل حدود الاتحاد الأوروبي تأمينا".


العام الماضي شيدت بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، سياجا حدوديا مع بيلاروسيا، حليفة موسكو، لوقف تدفق كبير للمهاجرين غير الشرعيين.


وقالت وارسو إن عمليات العبور كانت من تدبير بيلاروسيا وروسيا لزعزعة استقرار بولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي.


وذكر كامينسكي أن الحدود الشرقية لبلاده مع روسيا وبيلاروسيا، وهي أيضا حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، ستكون "معدة تماما للتصدي لأي نوع من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بأي أزمات متعلقة بجيراننا الشرقيين".


في فبراير أقامت بولندا حواجز مضادة للدبابات على الطرق المؤدية إلى المعابر الحدودية مع كالينينغراد، والعام الماضي أقامت حاجزا من الأسلاك الشائكة هناك.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1058601-638174561581799042

عقوبات أميركية على شبكة لتمويل حزب الله

643f760542360439e909fa09

بكين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن الصين

643f81d9423604413a084956

الولايات المتحدة.. مسرب الوثائق السرية يمثل أمام المحكمة

643f7f5c4236044cb176b462

هجوم على صالة رياضية غربي ألمانيا والمنفذ مازال طليقا

image - 2023-04-19T090308.417

الإنتربول يضبط أكثر من 200 طن من المخدرات في أمريكا اللاتينية

كك

جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا

أخبار متعلقة
d364a4c1-80fd-416e-8271-362b8597dbba

الاتحاد الأوروبي يعد بالرد على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس

image - 2023-03-23T123039.521

روسيا تعلن إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء

641be7e24236047a5c280537

هل سيجبر البنتاغون أوكرانيا على تلغيم دباباتها "أبرامز"؟

image - 2023-03-23T095631.504

الغرب متشكك بأهداف خطة الصين للسلام بين روسيا وأوكرانيا

205545

ميدفيديف يكشف ماذا سيحدث لو تم اعتقال بوتين في ألمانيا

641bceb942360415961204fd

خبير أمريكي: واشنطن تخسر نفوذها العالمي بشكل كارثي بتقليلها من شأن موسكو