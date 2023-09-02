بولندا تغلق مركزا كبيرا لإيواء اللاجئين الأوكرانيين بالقرب من العاصمة وارسو

الوكيل الاخباري- أغلقت السلطات البولندية، يوم السبت، مركزا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بالقرب من العاصمة وارسو.

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وذكرت صحيفة Gazeta Wyborcza، أن المركز يقع بالقرب من مجمع التسوق Ptak Expo في قرية نادارزين بالقرب من وارسو، حيث يوجد 300 لاجئ أوكراني.

وبحسب صحيفة Vzglyad، بررت السلطات البولندية تصرفها، بأن من غير المنطقي استخدام مساحات ضخمة تعود لمجمع التسوق لإيواء ودعم الأوكرانيين، في حين لم يتم تحذير اللاجئين أنفسهم بشأن الإغلاق.



ومن جانبها أوضحت إدارة محافظة ماسوفيان، التي تضم نادرزين ووارسو، أنه تم نقل بعض اللاجئين البالغ عددهم 300 إلى مراكز أخرى أصغر حجما، فيما وضع البعض الآخر في رعاية السلطات ، وقرر البعض البحث عن سكن بمفردهم، إلا أنه لم يتم التوافق على القرار مع مجلس مدينة وارسو.





