بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة ثلاثة أشهر، حتى آذار / مارس 2022.

اضافة اعلان



وكتب كامينسكي على تويتر:"بدء من الغد سيدخل حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تتعلق بحماية الحدود الشرقية لبولندا".



وأضاف: "أهمها حظر الوصول للمناطق التي لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات سيتم إدخالها لمدة 3 أشهر".



وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.

سبوتنيك عربي