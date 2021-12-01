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الأربعاء، 01-12-2021 07:35 ص

بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس

بووو


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة ثلاثة أشهر، حتى آذار / مارس 2022.

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وكتب كامينسكي على تويتر:"بدء من الغد سيدخل حيز التنفيذ ثلاثة مراسيم تتعلق بحماية الحدود الشرقية لبولندا".


وأضاف: "أهمها حظر الوصول للمناطق التي لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات سيتم إدخالها لمدة 3 أشهر".


وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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