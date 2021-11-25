الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 11:00 ص

إغلاق السفارة السعودية في واشنطن ليومين

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الوكيل الإخباري-أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، أنها ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين القادم.

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وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر "تويتر"، أن الإغلاق سيكون بسبب الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. 


وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.

 

 

روسيا اليوم

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