بولندا تنفي ضلوعها في تفجير "السيل الشمالي"

الوكيل الإخباري - نفى متحدث الاستخبارات البولندية ستانيسلاف زارين، ضلوع بلاده في العمل الإرهابي الذي استهدف أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج العام الماضي.



وكتب زارين في صفحته على "تويتر": "لم تكن بولندا متورطة في تفجير "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2"، وربط الجمهورية البولندية بهذه الأحداث لا أساس له من الصحة".

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وكتبت صحيفة "Wall Street Journal" في وقت سابق أن شركة بولندية قد تكون متورطة في التفجير.



وأضافت أن المحققين الألمان يدرسون حاليا الأدلة على استخدام بولندا منطلقا للاعتداء على "السيل الشمالي".

RT