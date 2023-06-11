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الأحد، 11-06-2023 10:24 ص

تظاهرات في ألمانيا ضد تدريبات "الناتو"

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الوكيل الإخباري - تظاهر مئات الأشخاص قبالة قاعدة فونستورف الجوية شمال غرب ألمانيا أمس السبت، احتجاجاً على التدريب العسكري «اير دفيندر 2023» بمشاركة أسلحة جوية من عدد كبير من الدول، والمزمع أن يبدأ غداً الاثنين ويستمر حتى 23 يونيو الجاري في ألمانيا والدول المجاورة.

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وكانت مبادرات سلام دعت إلى تنظيم المظاهرة تحت شعار «التدريب على السلام بدلاً من الحرب».

ودعا المتظاهرون إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية ووقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ورفع المتظاهرون لافتة عليها عبارة «لتسقط الأسلحة، لا للحرب، نزع السلاح الآن».

 

من جانبه، قال ناطق باسم الشرطة إن نحو 300 شخص تجمعوا بشكل سلمي في هذه التظاهرة.


وتقود ألمانيا مناورة «اير دفيندر 2023» التي تستمر لمدة عشرة أيام في الفترة بين 12 و23 من يونيو الجاري، وتشارك فيها 25 دولة غالبيتها من حلف الشمال الأطلسي «الناتو» بـ250 طائرة (منها 70 طائرة من ألمانيا) و10000 جندي منهم 2600 جندي أمريكي؛ وهذا هو أكبر تدريب لنشر القوات الجوية في تاريخ «الناتو».


ويجري التخطيط لتنفيذ نحو 2000 طلعة جوية في هذا التدريب. تجدر الإشارة إلى أن هذه المناورة لا تعد مناورة رسمية للحلف إذ أن هناك دولاً أخرى من خارجه مشاركة فيها مثل اليابان والسويد. وستعمل القاعدة الجوية في فونستورف كمقر لوجستي للمناورة.


وخلال مناورات «اير دفيندر 2023» ، يخطط سلاح الجو الألماني لاستخدام جميع المطارات العسكرية الوطنية المتاحة من أجل أداء دور «المركز الاستراتيجي للدفاع الجماعي». كما سيتم استخدام الأجواء والمطارات في بعض الدول الشريكة.


محتجون بولنديون


وارتباطاً بالحرب أيضاً، أدت مظاهرات المزارعين عند المعبر الحدودي بين بولندا وأوكرانيا في دوروهوسك إلى طوابير طويلة أمس. وقال الناطق باسم مكتب الجمارك لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) إن نحو 450 شاحنة اصطفت على الجانب الأوكراني. ويسد المزارعون البولنديون المعبر منذ يوم الجمعة الماضي، احتجاجاً على تراجع الأسعار إثر استيراد الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا.


كما أنهم يريدون لفت الانتباه إلى حقيقة أن المساعدة المالية التي تعهدت بها الحكومة البولندية لم تصل بعد. وتوجه وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس إلى دوروهوسك بعد منتصف ليل يوم الجمعة الماضي.


وقال «تعهدت خلال المفاوضات أننا سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تذهب الأموال الأولى للمزارعين في يونيو». وكان المزارعون البولنديون تظاهروا في أبريل الماضي. وأمرت الحكومة البولندية في البداية بحظر الاستيراد ولكنها اتفقت فيما بعد مع أوكرانيا على أنه يجب مراقبة نقل الحبوب عن كثب.

 

البيان

 




 

 


 

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