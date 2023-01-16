بولندا: ليس لدينا شك في حصولنا على موافقة ألمانيا لإمداد أوكرانيا بدبابات Leopard

الوكيل الاخباري- صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بأن زيارته لألمانيا اليوم، تهدف لإقناع السياسيين الألمان بإمداد أوكرانيا بالدبابات.



وأعرب مورافيتسكي، عن أمله في تحلي السياسيين الألمان بالشجاعة الكافية، للموافقة على إمداد قوات كييف بأعداد كبيرة من الأسلحة والمعدات الثقيلة.



وأضاف أن بولندا، بحاجة للحصول على موافقة ألمانيا لإمداد قوات كييف بدبابات Leopard من ترسانتها الخاصة، كونها ألمانية الصنع.



وأفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، أثناء وجوده في مدينة لفوف غربي أوكرانيا يوم الأربعاء، بأن وارسو ستمد قوات كييف بدبابات Leopard الألمانية.

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روسيا اليوم