الوكيل الإخباري - قال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين إن أوكرانيا دولة منهارة اقتصاديا ولن تبقى على قيد الحياة ولو لشهر واحد من دون الدعم الخارجي، وأنها كدولة قد انتهت.



وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أوكرانيا المتبقية الآن دولة فاشلة اقتصاديا ولن تتمكن من الحياة ولو لمدة شهر واحد دون دعم مالي من الخارج".

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وأشار إلى أنه لا يتم تقديم الدعم المالي لكييف من الخارج مقابل لا شيء، وأن أوكرانيا لها ديون ضخمة حاليا.

وأضاف: "الغرب لا يمنح أوكرانيا الأموال بالمجان، بل يحاول أن يستفيد منها وخاصة شركات الأسلحة وجماعات اللوبي الأخرى. هناك الكثير من المصالح المالية، وهي ليست مصالح أوكرانيا، بل مصالح الدول الغربية التي تبدو مؤيدة ومتعاطفة مع كييف".



وتابع: "أوكرانيا كدولة انتهت. القوا نظرة بشكل موضوعي على المؤشرات المالية وسيتضح لكم أن أوكرانيا لم يعد لها وجود كدولة".



وأضاف بوشيلين أنه لا يمكن لروسيا الاسترخاء رغم ذلك، وقال: "لقد اجتزنا نقطة اللاعودة منذ وقت طويل وسيواصلون استغلال أوكرانيا إن تسنى لهم ذلك. نأسف للمدنيين الأوكرانيين الذين أصبحوا رهائن لهذا الوضع... آسف لهم".

RT