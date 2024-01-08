الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

اصابات بحادث سير على شارع الاردن

الامن العام : الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غداً

17 شهيداً أردنياً خلال 33 عاماً من الحرب ضد تجار المخدرات

التعليم العالي: 90 ألف طالب تقدموا للمنح والقروض الجامعية والنتائج الشهر المقبل

الضريبة: 30 نيسان القادم آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

نتنياهو: سنفعل كل شيء لإعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية

المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدّي الأمن العام - صور

3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

الملك: علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية

عاجل

الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

الإثنين، 08-01-2024 04:14 م

رئيس دونيتسك: أوكرانيا كدولة انتهت

659be7db4c59b775853c6397


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين إن أوكرانيا دولة منهارة اقتصاديا ولن تبقى على قيد الحياة ولو لشهر واحد من دون الدعم الخارجي، وأنها كدولة قد انتهت.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أوكرانيا المتبقية الآن دولة فاشلة اقتصاديا ولن تتمكن من الحياة ولو لمدة شهر واحد دون دعم مالي من الخارج".

اضافة اعلان


وأشار إلى أنه لا يتم تقديم الدعم المالي لكييف من الخارج مقابل لا شيء، وأن أوكرانيا لها ديون ضخمة حاليا.

 

وأضاف: "الغرب لا يمنح أوكرانيا الأموال بالمجان، بل يحاول أن يستفيد منها وخاصة شركات الأسلحة وجماعات اللوبي الأخرى. هناك الكثير من المصالح المالية، وهي ليست مصالح أوكرانيا، بل مصالح الدول الغربية التي تبدو مؤيدة ومتعاطفة مع كييف".


وتابع: "أوكرانيا كدولة انتهت. القوا نظرة بشكل موضوعي على المؤشرات المالية وسيتضح لكم أن أوكرانيا لم يعد لها وجود كدولة".


وأضاف بوشيلين أنه لا يمكن لروسيا الاسترخاء رغم ذلك، وقال: "لقد اجتزنا نقطة اللاعودة منذ وقت طويل وسيواصلون استغلال أوكرانيا إن تسنى لهم ذلك. نأسف للمدنيين الأوكرانيين الذين أصبحوا رهائن لهذا الوضع... آسف لهم".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
484766

استقالة رئيس أكبر لوبي لحمل السلاح في أميركا

484805_0

استطلاع: نصف الأميركيين يتوقعون أعمال عنف خلال الانتخابات المقبلة

484845

بكين تُجري تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

484982

غموض حول يوم ميلاده... زعيم كوريا الشمالية ربما بلغ عامه الأربعين

659bcb164236042e8c70eb3e

"ذا هيل": اتفاق تمويل الحكومة الأمريكية لم يشمل أي مساعدات لكييف

659bb01342360433c431b099

صحيفة: العلاقات التركية الأمريكية في مأزق لعدم موافقة أنقرة على عضوية السويد في "الناتو"

أخبار متعلقة
659b9e454c59b77baf7d6fee

كييف: لا أحد يطالبنا بالتفاوض مع روسيا على تجميد النزاع

65990d764236044108106783

"ديلي إكسبرس": قادة الغرب باتوا يعتبرون أن تقسيم أوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق السلام

475219

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد

65925341423604537d49e8e1

في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات

image (1)

أوكرانيا تستدعي مواطنيها الذكور في الخارج للانضمام إلى القتال ضد روسيا

657483484c59b765e57fb9e3

زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا