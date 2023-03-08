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الأربعاء، 08-03-2023 04:53 م

بيان بريطاني ألماني فرنسي بشأن يورانيوم إيران

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الوكيل الإخباري - أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عن "قلقها البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم".

ودعت الدول الثلاث، اليوم الأربعاء، إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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ونشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا مشتركا، تم توجيهه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه الدول الثلاث "قلقها البالغ إزاء معدلات تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي وصل مستويات غير مسبوقة، بجانب تركيب طهران لمجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".


ودعا البيان طهران إلى "إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني وفق خطة العمل الشاملة المشتركة".


كما جددت الدول الثلاث دعوتها إلى "إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم".

 

RT

 




 

 


 

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