الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

وفاة 5 اردنيين من عائلة واحدة بحادث سير في السعودية - اسماء و صور

شركة المدن الصناعية: نحو 635 مليون دينار حجم الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الصفدي يبحث مع غير بيدرسن جهود التوصل لحل سلمي للأزمة السورية

الحرارة ترتفع مجدداً والارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

لأول مرة في الشرق الأوسط.. مستشفى سعودي يزرع شرائح داخل المخ

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

الإثنين، 21-08-2023 07:50 م

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

1072824080_0_470_2803_2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a


الوكيل الاخباري- أصدرت السفارة السعودية لدى فرنسا، بيانا بشأن سقوط مواطن من شرفة فندق في "كان"، موضحة أن المصاب لا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

اضافة اعلان

 

وقالت السفارة السعودية في بيانها: "إشارة لما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد المواطنين للإصابة إثر سقوطه أثناء إقامته في أحد الفنادق في فرنسا، تفيد السفارة أن المواطن المشار له تعرض يوم الأربعاء الماضي لحادث سقوط من شرفة الفندق الذي يقيم فيه بمدينة كان بجنوب فرنسا نجم عنه إصابته بعدد من الكسور، وقد نقل على إثره لأحد المستشفيات المختصة، ولايزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى".

وأضاف البيان: "السفارة تتابع كل ما يتعلق بحالته مع الجهات الصحية الفرنسية وبقية الجهات المعنية، متمنية له الشفاء العاجل".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e3786a4c59b71151337e97

لأول مرة في الشرق الأوسط.. مستشفى سعودي يزرع شرائح داخل المخ

64e374004c59b715434d738e

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

64e33f964c59b75d6a3b81a1

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

64e33d1f4236042462693a74

فنلندا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري

64e3461e423604340f3543a2

الجيش التشادي يهاجم "الوفاق والتناوب" في ليبيا بتغطية فرنسية

64e3651c4236042a5c21c05d

وفد عسكري إيراني في موسكو لبحث التعاون الثنائي

أخبار متعلقة
64cea6fd4c59b722d87b9f71

البرازيل: يستحيل إجراء مفاوضات حقيقية بشأن أوكرانيا في غياب روسيا

64cea7e34c59b74ee5018bc9

شاهد.. أجواء ساحرة وأمطار غزيرة وبرد كثيف في السعودية

64ce4a7c4c59b72e72194e91

انطلاق اجتماع جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية بحضور ممثلين عن 30 دولة

64ce254e4c59b7321169698a

آخر التطورات الميدانية في السودان

1691227518069

سفارات في لبنان تحذر رعاياها من الاقتراب لمواقع الاضطرابات

السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية