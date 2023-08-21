بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

الوكيل الاخباري- أصدرت السفارة السعودية لدى فرنسا، بيانا بشأن سقوط مواطن من شرفة فندق في "كان"، موضحة أن المصاب لا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

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وقالت السفارة السعودية في بيانها: "إشارة لما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد المواطنين للإصابة إثر سقوطه أثناء إقامته في أحد الفنادق في فرنسا، تفيد السفارة أن المواطن المشار له تعرض يوم الأربعاء الماضي لحادث سقوط من شرفة الفندق الذي يقيم فيه بمدينة كان بجنوب فرنسا نجم عنه إصابته بعدد من الكسور، وقد نقل على إثره لأحد المستشفيات المختصة، ولايزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى".



وأضاف البيان: "السفارة تتابع كل ما يتعلق بحالته مع الجهات الصحية الفرنسية وبقية الجهات المعنية، متمنية له الشفاء العاجل".