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الجمعة، 09-06-2023 07:39 م

بيان من المعهد القومي للبحوث الفلكية حول موعد عيد الأضحى ويوم وقفة عرفات

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الوكيل الاخباري - أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، بيانا صحفيا حول هلال شهر ذو الحجة لعام 1444هجريا، والإعلان عن موعد عيد الأضحى.

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وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.


وأضاف: "ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي المحافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة)".


وواصل: "تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/ 6/ 2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيا يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28 /6 /2023م".


وفي فلسطين، قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية:إن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الاثنين الموافق 19 حزيران، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 حزيران، ويوم الأربعاء 28 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.


وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 حزيران في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري في كافة دول العالم.


وتابعت الفلكية الفلسطينية ، ان في هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين.


ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 حزيران.

 




 

 


 

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