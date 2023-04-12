بيسكوف يعلق على أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية

الوكيل الإخباري- صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا سوف تبذل قصارى جهدها للفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة الأمريكية في المختبرات البيولوجية.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، حيث وافق مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأربعاء بالإجماع على تقرير اللجنة البرلمانية التي تحقق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعد أن تم دعم الوثيقة من قبل مجلس الدوما.



وتابع بيسكوف ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط للتعرف على هذه الوثيقة، وحول كيفية استخدامها في المستقبل: "بالطبع تم إبلاغ الرئيس بها" مشيرا إلى ضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذا النشاط غير القانوني للولايات المتحدة.

روسيا اليوم