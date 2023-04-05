الكرملين يعلق على محاكمة ترامب

الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على قضية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلا: "لا نتدخل بالشؤون الداخلية للولايات المتحدة".



وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "موسكو لا تعتبر نفسها مخولة للتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، مثلما لا يحق لواشنطن التدخل في شؤون روسيا".

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ووجهت محكمة مانهاتن الجنائية، يوم الثلاثاء، لوائح اتهام ضد ترامب في 34 تهمة. في سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، سواء كانوا سابقين أو في السلطة.



وفي كل لائحة تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي بـ "تزوير سجلات تجارية" بغرض "الاحتيال ونية ارتكاب جريمة أخرى".



ودافع ترامب عن براءته من التهم الموجهة ضده، وتم الإفراج عنه من المحكمة، فيما صرح محاميه جو تاكوبينا، بأن التهم الموجهة إلى موكله لا تستند إلى حقائق.

روسيا اليوم