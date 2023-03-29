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الأربعاء، 29-03-2023 03:39 م

بيسكوف: لا بد من تطوير الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن شبكة الإنترنت يمكن أن تحمل الكثير من المخاطر والشرور، إذا استخدمت بشكل خاطئ، تماما مثل الدواء، لذلك تعمل روسيا على تنظيمها في أراضيها.

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وأوضح بيسكوف، "أنه إذا استخدم أي دواء بشكل خاطئ، فإنه سيتحول إلى سم قد يكون قاتلا، وذات المبدأ ينطبق على شبكة الإنترنت، فمن الناحية العملية لا يمكن تخيل الحياة بدونها، ومن ناحية أخرى، فهي سلاح ذو حدين يمكن أن يحمل الكثير من الشر، لذلك نعمل بنشاط لتنظيم شبكات الإنترنت في روسيا".

وأضاف بيسكوف، أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، كونه جزءا أساسيا من الاقتصاد العالمي، وحياة الناس بشكل عام، وجزءا لا يتجزأ من التنمية البشرية، لكن تنظيم العمل بهذه التقنيات سيكون أمرا ضروريا.

وأشار بيسكوف، إلى أن مجموعة كاملة من الخبراء الروس، تجري عملا منهجيا لتطوير الذكاء الاصطناعي، واستخدام التكنولوجيا المتطورة في الاقتصاد، مضيفا، أن الرئيس بوتين، تحدث مرارا عن أهمية هذا المجال في العمل، والحاجة إلى مواصلة هذا العمل على تطويره من أجل منع تخلف روسيا عن المستوى العالمي، للدول التي تتقدم في هذا السباق".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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