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الثلاثاء، 25-05-2021 03:38 م

بيلاروس تدعو منظمات دولية لدراسة حادثة طائرة 'رايان إير'

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الوكيل الإخباري- دعت بيلاروس 3 منظمات دولية وممثلين عن سلطات الطيران في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدراسة حادث الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" في مينسك الأحد الماضي.

وقالت إدارة الطيران بوزارة النقل والاتصالات البيلاروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "وجهت إدارة الطيران دعوة لممثلي منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، واتحاد النقل الجوي الدولي "الأياتا" ووكالة سلامة الطيران الأوروبية "أياسا" وكذلك لسلطات الطيران المدني في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للوقوف على ملابسات الحادث".

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وأضاف البيان: "كدليل على عدم ممارسة ضغط أو تهديد أو إكراه بحق طاقم الرحلة RF4978 في قراره (تنفيذ الهبوط في مينسك)، نقدم تسجيلات المحادثات بين الطيار وبرج المراقبة".


وأكد البيان أن السلطات والمؤسسات البيلاروسية المعنية "اتخذت وستواصل اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية من أجل تأمين الحماية المضمونة للطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروع".


وكانت رحلة RF4978 لشركة "رايان إير" الإرلاندية تعبر الأجواء البيلاروسية الأحد في طريقها من أثينا اليونانية إلى فيلنيوس عاصمة ليتواتيا، عندما أخبرها الجانب البيلاروسي بأنه تلقى بلاغا بوجود فنبلة على متن الطائرة، فنفذت هبوطا في مطار مينسك، ليتبين بعد التفتيش أن البلاغ كان كاذبا.


وكان بين ركاب الطائرة الصحفي البلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقلته قوى الأمن إثر الهبوط.


وانتقدت دول غربية تصرفات مينسك ووصفتها بأنها "قرصنة جوية" و"تهديد لسلامة الطيران"، ودعت شركات الطيران لعدم التحليق في الأجواء البيلاروسية، فيما أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام رحلات الخطوط الجوية البيلاروسية.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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