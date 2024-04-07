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الأحد، 07-04-2024 09:19 ص

بيليغريني رئيسا لسلوفاكيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الإحصاء الرسمية في سلوفاكيا، أن رئيس البرلمان بيتر بيليغريني، فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 53.12 بالمئة بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات.

وأكدت دائرة الإحصاء أن بيليغريني، فاز بنسبة 53.12 بالمئة في حين حصل منافسه إيفان كورشوك، على نسبة 46.87 بالمئة.

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وفي وقت سابق، وعد بيليغريني، حليف الحكومة الشعبوية، والذي عارض إرسال أسلحة إلى كييف، بأن تكون بلاده إلى جانب السلام وليس الحرب.


وقال: "سأبذل قصارى جهدي لضمان بقاء سلوفاكيا، سواء أعجب أحد بذلك أم لا، إلى جانب السلام لا الحرب. فلينتقدني من يريد وكيفما يريد".

 

RT

 




 

 


 

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