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الخميس، 21-03-2024 04:09 م

البرلمان الألماني يرحب بأول برلمانية صماء

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الوكيل الإخباري - استقبل البرلمان الألماني اليوم الخميس أول برلمانية صماء والتي شغلت مقعدها في لحظة وصفها رئيس المجلس بأنها تاريخية.

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خسرت هايك هيوباتش (44 عاما) بفارق ضئيل فرصة الحصول على مقعد في مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاغ) في انتخابات ألمانيا عام 2021. لكنها انضمت إلى مجلس النواب هذا الأسبوع كبديل لأولي غروتش، وهو عضو زميل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس من بافاريا، والذي تولى الوظيفة التي تم إنشاؤها حديثا كمفوض مستقل لقضايا الشرطة.


واستقبلت هيوباتش، التي لديها خلفية كمديرة صناعية، بالتصفيق والتلويح بالأيدي من قبل زملائها المشرعين.


وقالت رئيسة البرلمان باربل باس: "اليوم نحن نكتب التاريخ بالفعل، إذا جاز لي أن أقول ذلك... لدينا أول برلمانية صماء ستعمل هنا في دائرتها الانتخابية".


وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مترجمة لغة الإشارة وقفت بجوار المنصة للترجمة لهيوباتش عندما أخذت مكانها في البداية في الصف الأمامي. انتقلت بعد ذلك إلى صف آخر في الخلف، حيث جلس أمامها مترجمان فوريان لنقل الخطب.


سيكون لهيوباتش مكان ثابت في القاعة العامة، على عكس معظم المشرعين الآخرين، وفقا لإدارة البوندستاغ، مع وجود مترجمين فوريين بالقرب منها لترجمة الخطب وأسئلتها.


عندما تلقي خطابات بنفسها، سيكون للمترجم الفوري الذي يحمل ميكروفون مكانا بجوار كاتبي الاختزال في البوندستاغ للترجمة للمشرعين الآخرين.

 

RT

 




 

 


 

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