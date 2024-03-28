بيل كلينتون وأوباما يشاركان في جمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية

الوكيل الإخباري - شارك الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما في حدث في نيويورك لجمع التبرعات للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

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وأشارت شبكة "إن بي سي" إلى أن الرئيسين السابقين يحاولان تقديم مساهمة سياسية في الحملة الانتخابية لجو بايدن، من خلال المشاركة في حملة لجمع التبرعات في نيويورك، والتي من الممكن أن تجلب أكثر من 25 مليون دولار".



وأشارت الشبكة إلى أن حملة بايدن تقدر حملة جمع التبرعات الحالية على أنها الأكثر نجاحا في تاريخ الولايات المتحدة.



في وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصدر، أن أوباما يخشى هزيمة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويدعو مساعديه بانتظام لمناقشة الاستراتيجية المتبعة في الانتخابات أو تقديم المشورة.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعلن الجمهوري ترامب دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر 2022.

RT