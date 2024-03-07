"بلومبرغ": البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 850 مليار دولار

الوكيل الإخباري - نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية ستطلب من الكونغرس زيادة الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2025 بنسبة 1% ليصل إلى 849.8 مليار دولار.

اضافة اعلان



ووفقا لهذه المصادر، يعتبر هذا المبلغ أقل بمقدار 10 مليارات دولار عما كان مخططا أن يتم طلبه في الأصل.



ونوهت الوكالة بأن صفقة سقف الديون التي تم التوصل إليها العام الماضي، أجبرت البيت الأبيض على خفض المبلغ الذي طلبه.



وفي السنة المالية المقبلة، من المتوقع أن يتم تقليص تكاليف شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وغواصات نووية من طراز فرجينيا.



فبدلا من 83 مقاتلة سيتم شراء 70، مما سيوفر نحو 1.6 مليار دولار، ومن المخطط توفير 2 مليار دولار أخرى من خلال بناء 6 غواصات بدلا من 7.



ويأمل البيت الأبيض، أن يتمكن من طلب 167.5 مليار دولار بدلا من المبلغ الأصلي البالغ 175.3 مليار دولار لشراء منظومات أسلحة، و143.2 مليار دولار بدلا من 145 مليار دولار للبحث والتطوير.

RT