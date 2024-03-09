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السبت، 09-03-2024 01:55 م

"فايننشال تايمز": الجيش الأمريكي يحصل على تواجد استثنائي في ثلاث دول في المحيط الهادئ

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الكونغرس الأمريكي وافق على تمويل بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لبعض دول الجزر بالمحيط الهادئ مقابل وجود عسكري أمريكي استثنائي هناك.

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وأضافت الصحيفة: "وافق الكونغرس على مشروع قانون من شأنه توفير التمويل للاتفاقيات الأمريكية الرئيسية مع دول جزر المحيط الهادئ... ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة تواجدا عسكريا استثنائيا في بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا".

ويشار إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن مشروع قانون، حول تخصيص 460 مليار دولار لبعض الإدارات الفيدرالية، والذي أيده مجلس الشيوخ الأمريكي.


ووفقا للصحيفة، على الرغم من أن مساحة الدول الجزرية الثلاث المحددة صغيرة، إلا أن مياهها الإقليمية تغطي إجمالي 4 آلاف كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولا حاسما إلى منطقة المحيط الهادئ.


وفي هذه الدول، بحسب الصحيفة، يسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.


قبل عدة سنوات، دعا أرخبيل بالاو الصغير الواقع في المحيط الهادئ، الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية دائمة على أراضيه.

 

RT

 




 

 


 

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