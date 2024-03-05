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الثلاثاء، 05-03-2024 09:29 ص

السجن 16 عاما لمسرب وثائق البنتاغون

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الوكيل الإخباري - وافق جاك تيكسيرا العامل في سلاح الجو الأمريكي المتهم بتسريب وثائق تابعة للبنتاغون على تخفيض عقوبته إلى السجن 16 عاما، مقابل التعاون مع التحقيق.

واعترف تيكسيرا وهو جندي سابق في الحرس الوطني الجوي بالذنب في ست تهم، واتهم "بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات الدفاع الوطني"، وفقا لوثائق المحكمة.

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ومن المتوقع أن يقضي ما بين 11 و16 عاما في السجن، تليها ثلاث سنوات من الإشراف. كما تم تغريمه بدفع مبلغ 50 ألف دولار.


ووافق المدعي العام الأمريكي على عدم اتهامه بارتكاب المزيد من الانتهاكات لقانون التجسس.

 

RT

 




 

 


 

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