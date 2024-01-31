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بينها دول عربية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول لرعايا 28 دولة

الأربعاء، 31-01-2024 01:49 م

بينها دول عربية.. إيران تلغي تأشيرة الدخول لرعايا 28 دولة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إلغاء تأشيرة الدخول عبر المطارات من جانب واحد لرعايا 28 دولة من بينها دول عربية.

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وقال مسؤول إيراني اليوم الأربعاء، إن الوزارة أخطرت الجهات المعنية بالأمر التنفيذي لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء التأشيرات الأحادية الجانب.


وأضاف: "بناء على ذلك فإن مواطني هذه الدول الـ 28 الذين يسافرون إلى إيران بغرض السياحة لا يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى إيران".


وذكر المسؤول أنه "يمكن للمواطنين الهنود الدخول إلى إيران من المعابر الجوية دون الحاجة إلى تأشيرة، لكن يجب عليهم الحصول على تأشيرة للدخول عبر الحدود البرية".


والدول الـ28 هي: السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، أوزبكستان، قرغيزستان، تونس، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة، فيتنام، كمبوديا، بروناي، البرازيل. والمكسيك والبيرو وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك وبيلاروس والهند.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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