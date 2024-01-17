وزير الخارجية الإيراني: نشهد توسعا للنزاع في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إننا نشهد توسعا للنزاع في الشرق الأوسط.

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وبيّن اللهيان خلال تصريحات، اليوم الأربعاء:" نحترم سيادة باكستان والعراق وسلامة أراضيهما لكننا لا نسمح بتهديد أمننا القومي، منوهاً الى ان ما قامت به ايران ينسجم مع أمن العراق وباكستان والمنطقة بأسرها".



ونوه إلى أن ما قامت به إيران كان ضد قاعدة الموساد في كردستان وجيش العدل في باكستان لا علاقة له بالوضع في غزة.



وقال اللهيان:" إن ما يحدث الآن ليس نتيجة لما وقع في 7 أكتوبر والمسألة تعود لأكثر من 70 عاما".



وأضاف أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأين استراتيجيين من خلال دعمها لإسرائيل وضرب الحوثيين، مؤكدا حرص ايران على الأمن البحري وسلامة التجارة .