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الأحد، 05-03-2023 09:30 ص

بيونغ يانغ تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الاستفزازت في شبه الجزيرة الكورية

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الوكيل الإخباري - قالت بيونغ يانغ إنه يتعين على الأمم المتحدة مطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف الاستفزازات في شبه الجزيرة الكورية، بدلا من غض النظر عن ذلك.

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وأوضح نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم سونغ كيونغ، في بيان، أن تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية سببه الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مضيفا أن الأمم المتحدة تغض البصر عن ذلك بدلا من مطالبتهما بوقف تصعيد الموقف.

وقال إنه "من المؤسف أن الأمم المتحدة، التي تعرب عن اهتمامها العميق وقلقها إزاء أدنى خطر لحدوث أي صراع واشتباك على هذا الكوكب، تغض البصر باستمرار عن الانتهاك الواضح للسيادة والأعمال العسكرية من طرف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

كما أكد نائب وزير الخارجية أنه "يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتوقف الفوري عن الخطاب الاستفزازي والإجراءات العسكرية المشتركة التي تصعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل غير مسؤول وتزيد من مستوى خطر المواجهة".

وفي وقت سابق قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تتجاوز "خطا خطيرا" وأنه لا ينبغي التسامح مع هذا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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