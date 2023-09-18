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الإثنين، 18-09-2023 09:31 ص

تايوان ترصد 103 طائرات حربية صينية تحلق حول الجزيرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم رصد 103 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي وتسع سفن تابعة للقوات البحرية في جيش التحرير الشعبي حول تايوان بين أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين".

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وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري الصيني العقيد شي يي، أن بلاده وضعت قواتها في حالة "تأهب قصوى" تزامنا مع عبور سفينتين عسكريتين أمريكية وكندية مضيق تايوان.


يشار إلى أن الصين زادت في الأشهر الماضية من وتيرة المناورات والطلعات الجوية، وهي تشدّد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.


من جهتها، لا تعترف واشنطن رسميا سوى ببكين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايبيه، تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.


وتتمتع الولايات المتحدة وتايوان بعلاقة غير رسمية قوية وراسخة لأكثر من 40 عاما، اعتمادا على 3 قوانين واتفاقات اعتمدتها الولايات المتحدة.


ويمثل قانون العلاقات مع تايوان "تي آر إيه" (TRA)، الذي أقره الكونغرس في عام 1979، حجر الأساس لهذه العلاقات، إذ يقنن تسليح تايوان لتدافع عن نفسها.

 

RT

 




 

 


 

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