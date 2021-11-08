الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

حظر النشر بقضية عائلة رئيس الوزراء

الجامعة الأردنية: السماح باقامة حفلات تخرج دون حضور الاهالي

قمة المناخ تركز على دعم الدول الفقيرة مع بداية أسبوعها الثاني

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأوغندي

دراسة: قطاع النقل في المملكة قادر على استيعاب 94% من حجم العرض

أكثر من 38 ألف شخص تلقوا جرعتي كورونا في جرش

الهاشمية: شرط لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

تهنئة الدكتور محمد اشرف القهيوي

اجتماع حكومي موسع في وزارة الصناعة

حدث فلكي نادر تشهده سماء المملكة اليوم الإثنين

الإثنين، 08-11-2021 02:31 م

تبون: حرب الجيل الرابع تستهدف الجزائر والمنطقة

61890dbc4c59b70c5e16a903


الوكيل الإخباري-حذر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون من وجود تهديدات ترمي لإضعاف البلاد من الداخل بما يعرف بحروب الجيل الرابع، ودعا لتفعيل دور الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في حل نزاعات المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تبون خلال مشاركته في ندوة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


وقال تبون إن "هذا المخطط يستهدف إفريقيا"، وأضاف: "تواجهنا تحديات أكثر خطورة في محيطنا الجغرافي بأزمات متعددة الأبعاد لاسيما مع استئناف المواجهة العسكرية بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي".


وأشار تبون إلى أن القمة العربية المقبلة ستعقد بالجزائر في مارس، وأنه ستجري دراسة ملف إصلاح الجامعة العربية، مشددا على ضرورة تنسيق العمل العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية، التي قال إنه يجب التقيد بالمبادرة العربية كأساس لحلها.


كما دعا لتعزيز العمل المشترك ودعم الأمن الإقليمي وإيجاد حلول في ليبيا والساحل، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية لا تزال تشهد تجاذبات ومنطقة الساحل رهينة حسابات دولية.


وأكد تبون على ضرورة التنسيق مع "الدول التي تشترك معنا في المواقف"، لحث الأمم المتحدة على لعب دورها في ملفي الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.


وأشار إلى أنه يجب تقوية الاتحاد الإفريقي في مواجهة التهديدات الرامية إلى تشتيت وحدة صفه.


وحث تبون دبلوماسيي الجزائر على دعم ترشح البلاد لعضوية مجلس الأمن، وكذلك على "تعزيز علاقاتنا بروسيا والصين والولايات المتحدة خصوصا في الجانب الاقتصادي".


وقال إن "على أوروبا أن تعرف أننا لن نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية"، مؤكدا اسعداد بلاده لبناء علاقات ثنائية على أساس الاحترام المتبادل.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG-20180221-WA0040_134544_highres

حبات البَرَد تكسو محافظة سعودية -فيديو

2016021490427-jpg-14841925335728946

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس زيكا في الهند

9999143222

موسكو تدين الاعتداء على رئيس الوزراء العراقي

90-2

ضبط متورطين في مشاجرة انتشرت على مواقع التواصل في السعودية -فيديو

مصر

مصر تستعد لطرح عقوبة صارمة ضد مروجي الشائعات

20180102235054342

إيران.. حظر صحيفة يومية نشرت صورة يد خامنئي

أخبار متعلقة
6187b1c24c59b75fc554628c

الأمم المتحدة تكشف عن موقع الشاحنتين الجزائريتين اللتين استهدفتا -فيديو

618799ba4c59b7585a330a21

كوريا الجنوبية تكشف عن انخفاض هجمات القراصنة على سفنها بنسبة 30%

علم-الجزائر-المغرب-شاترستوك-730x438

مصدر مغربي لـ أ ف ب : لا نريد الحرب مع الجزائر

WhatsApp Image 2021-10-26 at 11.42.35 AM

أميركا تستثني 5 دول عربية من قواعدها الجديدة لدخول المسافرين جواً

61699d5c4c59b70eac1811e8

الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في بيروت

ان

انفجار ضخم بمنطقة صناعية غربي الجزائر