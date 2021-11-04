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الخميس، 04-11-2021 12:11 م

مصدر مغربي لـ أ ف ب : لا نريد الحرب مع الجزائر

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الوكيل الإخباري-نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مغربي قوله إنه "إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، وإن المغرب لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات".

وأعرب المصدر في تصريحه للوكالة في معرض تعليقه على بيان للرئاسة الجزائرية تحدثت فيه عن مقتل ثلاثة جزائريين بـ"قصف مغربي همجي" على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، عن إدانته لما وصفه بـ"الاتهامات المجانية" ضد المغرب .

وتابع أن "المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة".

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ولم يحدد بيان الرئاسة الجزائرية الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف، لكن مدير الموقع الجزائري المتخصص "مينا ديفينس" أكرم خريف قال لوكالة "أ ف ب" إنه حصل في "بئر لحلو بالصحراء الغربية".
واعتبر المصدر المغربي أن "هذه المنطقة تتنقل فيها حصريا الميليشيا المسلحة لجبهة البوليساريو".


وأضاف: "إنه لأمر مفاجئ أن تتحدث الرئاسة الجزائرية عن وجود شاحنة في هذه المنطقة، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية".

 

روسيا اليوم

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