تحديد القطاعات الروسية التي تستهدفها عقوبات بروكسل

الوكيل الإخباري-وافق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على جميع التفاصيل الفنية للعقوبات المرافقة لاعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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رئاسة فرنسا للمجلس الأوروبي غردت عبر "تويتر": " وافق COREPER II على الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقوبات، وتم إطلاق موعد نهائي بحدود الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي في البلاد (17:00 بتوقيت موسكو) لموافقة مجلس الاتحاد الأوروبي عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم".





وفي سياق متصل قالت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الأربعاء، إن "حزمة العقوبات (التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، على خلفية اعتراف الأخيرة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) تستهدف 351 من أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف، بجانب 27 فردًا وكيانًا يهددون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها. وستشمل العقوبات أيضًا قطاعات سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية".



سبوتنيك

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