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الأحد، 02-07-2023 03:15 م

تحذيرات من الحصبة مع استمرار الاشتباكات في السودان

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الوكيل الإخباري- تستمر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بالخرطوم، في وقت حذرت منظمة إغاثية من تفشي الحصبة وسوء التغذية بين الأطفال في مخيمات النازحين.

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واندلعت في أم درمان بشمال غرب الخرطوم اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبي والعرضة، كما حلقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها، بحسب السكان.

ويأتي ذلك غداة شن قوات الدعم هجوما على قيادة سلاح المدرعات في العاصمة، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي.

من جهة أخرى، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن ولاية النيل الأبيض، على مسافة نحو 350 كلم جنوب الخرطوم، باتت تستقبل "أعدادا متزايدة" من النازحين.

وكتبت عبر تويتر "تستضيف 9 مخيمات مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال"، محذرة من أن "الوضع جرح" في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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