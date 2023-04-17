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الإثنين، 17-04-2023 03:28 م

تحذيرات من خطر جديد على مصر بسبب سد النهضة

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الوكيل الإخباري- أثار نبأ استعداد إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة مخاوف بشأن تراجع حصة المياه اللازمة لتوليد الكهرباء من المياه في مصر.

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وتتجه إثيوبيا، في شهر أغسطس المقبل (2023)، إلى تخزين نحو 13 مليار متر مكعب عبر زيادة ارتفاع سد النهضة 20 مترًا، ليرتفع حجم عمليات التخزين الـ 4 إلى 30 مليار متر مكعب.

ويبرز توليد الكهرباء من المياه عالميا بوصفه أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يعول عليها ضمن مساعي خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والصادرة من مصادر الوقود الأحفوري التقليدية، فضلا عن تحقيق هدف الحياد الكربوني.

غير أن مصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، تعاني عجزا مقداره 54 مليار متر مكعب سنويا إذ تصل احتياجاتها المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، في حين يصل حجم الموارد المائية المتاحة إلى 60 مليار متر مكعب سنويا فقط.

ويثير سد النهضة الإثيوبي مخاوف بشأن حجم حصة مصر من مياه النيل وتوليد الكهرباء من السدود، لذلك استطلعت منصة الطاقة المتخصصة آراء خبيرين مصريين بارزين لمعرفة حجم تأثير السد الجديد بتوليد الكهرباء في مصر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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